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Происшествия25 июня 2021 6:00

Губернатор Флориды из-за обрушения дома ввел в штате режим ЧС

Следствие пока не считает, что причиной ЧП стал чей-то злой умысел
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По официальным данным, погиб один человек, судьба еще 99 жильцов дома остается неизвестной

По официальным данным, погиб один человек, судьба еще 99 жильцов дома остается неизвестной

Фото: REUTERS

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел в штате режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения жилого дома в городе Серфсайд, передает телеканал СNN. Такая мера позволит местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам, а также задействовать больше ресурсов для разбора завалов, под которыми все еще остаются люди. В частности, привлечь к поисково-спасательной операции Национальную гвардию США.

Тем временем глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава рассказала, что пока следствие не получило никаких доказательств того, что причиной ЧП стал чей-то злой умысел.

«Несомненно, мы пока на стадии проведения расследования и ничего не исключаем. Но не было найдено никаких доказательств умышленных действий», - сказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд рухнуло в ночь на четверг. Пока известно по меньшей мере об одном погибшем, 99 человек считаются пропавшими без вести.