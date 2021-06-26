Ученые выяснили: коронавирус вызывает заболевание, схожее с болезнью Альцгеймера Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Исследование медиков из Кливлендской клиники показало, что коронавирусная инфекция способна проникать в мозг человека и задерживаться там на долгое время, вызывая заболевание, во многом схожее с болезнью Альцгеймера.

Коронавирус – не первая инфекция, способная оказывать негативное влияние на когнитивные способности. Ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, который в настоящее время ведет мировую статистику пандемии, накануне нашли на слизистых оболочках здоровых людей вирусы ATCV-1 – так называемые хлоровирусы. Из 92 добровольцев, участвовавших в исследовании, такая инфекция обнаружилась у 40.

Данный вирус поражал горло пациентов, однако не вызывал каких-либо болезненных симптомов. При этом когнитивные способности зараженных значительно снижались: в тестах на IQ и на внимание носители вирусов проигрывали неинфицированным. Чуть позже ученый Роберт Йолкен и его коллеги нашли ATCV-1 у пациентов, страдающих психическими отклонениями.

Ученые отмечают, что пока что не знают, как бороться с ATCV-1, однако от коронавирусной инфекции эффективно помогает вакцинация населения.

В соответствии с исследованиями специалистов из Нью-Йоркского университета, коронавирус даже опаснее, чем его «коллеги»- хлоровирусы. COVID-19 проникают в переднюю поясную кору головного мозга – именно там формируются решения человека, его эмоции, и определяется социальное поведение. Вирус может менять это поведения, делая человека более общительным – склонным сокращать социальную дистанцию. Так инфекция облегчает заражение и способствуют своему распространения.

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