Си Цзиньпин запланировал провести встречу с Путиным по видеосвзяи 28 июня 2021 Фото: ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин запланировал провести 28 июня 2021 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она пройдет в формате в видеоконференции, сообщил МИД Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин проведет 28 июня встречу по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным», – говорится на сайте ведомства.

Как писала сайт kp.ru, в интервью американскому телеканалу NBC Путин заявил, что Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая. Российский лидер подчеркнул, что у РФ и КНР за последние десятилетия сложились прочные отношения в плане стратегического партнерства, которых в истории двух стран ранее не достигали. У российской и китайской сторон наблюдается высокий уровень доверительности и сотрудничества практически по всем направления, в том числе политике, экономике, технологиях и обороне, отметил президент.

Ранее глава государства говорил, что в последние годы отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.