Москва побила антирекорд по числу госпитализаций из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская столица по числу госпитализаций из-за коронавирусной инфекции «прошла рубикон» и вышла на новый антирекорд. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве в настоящее время также значительно увеличивается число зараженных коронавирусом пациентов в реанимации.

- Увеличивается количество людей, которое госпитализируется в больницы, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд, - сообщила Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы российского правительства Михаила Мишустина, ситуация с пандемией коронавируса в стране остается непростой. Премьер-министр отметил, что скорость распространения коронавирусной инфекции в России и во всем мире растет, в том числе за счет мутаций.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах. Лидером по приросту заболеваемости остается Москва, где за один день зарегистрировали еще 7 916 инфицированных.