Экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Бывший полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года тюрьмы Фото: REUTERS

Бывший полицейский Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорен к 22,5 годам тюрьмы. Такой вердикт вынес судья Питер Кэхилл на заседании в Миннеаполисе (штат Миннесота). Сторона обвинения просила для подсудимого более строгий приговор – 30 лет заключения.

Сам же Дерек Шовин в последнем слове выразил соболезнования семье Флойда. Заседание суда транслирует портал Star Tribune.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая прошлого года задушил коленом при задержании белый полицейский, в Штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В частности, протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

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Процесс над Дереком Шовином войдет в историю США, обвинительный приговор по его делу – экстраординарен, поскольку большинство подобных дел в прошлом, как правило, не приводили к такому исходу (подробности).