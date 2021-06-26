Российские военные отслеживают действия эсминца США в Черном море Фото: REUTERS

Военные Черноморского флота приступили к контролю за действиями эскадренного миноносца ВМС США Ross, который зашел в субботу, 26 июня в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Ross направился 26 июня в Черное море, где пройдут международные военные учения Sea Breeze - 2021. Как писал сайт kp.ru, посольство США на Украине сообщало, что в учениях примут участие 32 страны. В маневрах будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает, что предстоящие учения НАТО в Черном море являются частью курса на дальнейшую милитаризацию Украины. Он отметил, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно. По его словам, эти учения направлены против России и Черноморского флота.