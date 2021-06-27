Российских легкоатлетов с нейтральным статусом допустили к международным соревнованиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила до участия в мировых соревнованиях российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

В субботу, 26 июня, ассоциация одобрила нейтральный статус 61 российского легкоатлета. Сейчас этот статус имеют 123 россиянина, сообщается на сайте World Athletics.

Уточняется, что легкоатлеты будут допущены к международным соревнованиям, но на Олимпийских играх, чемпионатах мира и молодежном чемпионате Европе по отдельным видам спорта смогут выступить лишь 10 российских спортсменов.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 выдала нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях в 2021 году 23 россиянам.

Напомним, что с ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) находится под санкции после допингового скандала. Российские спортсмены допускаются до международных соревнований только в нейтральном статусе.

В феврале 2021 года российские легкоатлеты не получили нейтральный статус, в связи с этим не смогли выступить на чемпионате Европы в помещении 2021 года. В заявлении ВФЛА отмечалось, что федерация «сделала все возможное», чтобы российские чистые атлеты смогли отправиться на чемпионат Европы в помещении.