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Здоровье27 июня 2021 0:01

За сутки в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом

Мэр столицы также напомнил, что в городе развернули 20 тысяч коек для лечения пациентов с covid-19
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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За сутки в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве ежедневно госпитализируют около двух тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Мы госпитализируем в сутки около двух тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки, - рассказал глава города в интервью телеканалу "Россия-1".

Также он добавил, что все это оказывает большое напряжение для медицинской системы, однако сейчас она нормализована практически полностью.