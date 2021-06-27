За сутки в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве ежедневно госпитализируют около двух тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Мы госпитализируем в сутки около двух тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки, - рассказал глава города в интервью телеканалу "Россия-1".

Также он добавил, что все это оказывает большое напряжение для медицинской системы, однако сейчас она нормализована практически полностью.