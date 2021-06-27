Вирусолог Анча Баранова: "Я бы потребовала вакцинировать в Москве не 60% работников, а 90%" Фото: Shutterstock

Врач-вирусолог Анча Баранова в эфире в инстаграм-аккаунте KP.ru ответила на высказывания россиян, которые заявляют о якобы принудительной вакцинации.

По ее словам, речь идет не о принудительной прививке, а обязательной вакцинации.

- Россияне много говорят: вот, нас заставляют принудительно вакцинироваться. Это не принудительная вакцинация, это обязательная вакцинация или вакцинация с поощрениями, чтобы направлять ее в нужное русло! И это не исключительная особенность России, - рассказала Баранова.

В качестве примера вирусолог привела в пример США , где "все очень демократично".

- Я работаю в университете, у крупного работодателя. У нас 38 тысяч студентов и 20 тысяч сотрудников. Месяц назад ввели правило: для того, чтобы работать или учиться лично, все преподаватели и студенты должны загрузить справку о вакцинации на сайт университета. Я это уже сделала, - признается специалист.

Также Баранова напомнил, что в России нет принудительной вакцинации.

- В России очень бережный сценарий вакцинации с поощрением, со стимуляцией. Вакцинация даже не обязательная. Требование вакцинации 60 % сотрудников, а почему не 90 %? Я бы поставила порог 90 % в Москве, - заявила врач.