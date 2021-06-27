Синоптики сообщили, что июль в России начнется с аномально теплой погоды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти на всей территории России июль начнется необычно с теплой погоды. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что самым теплым начало месяца будет на Урале, в Якутии и Поволжье, где температура будет на четыре-восемь градусов выше нормы.

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии», - приводит ТАСС слова специалиста.

Вильфанд уточнил, что в Якутии температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы в начале июля, а в Поволжье и на Урале на семь-восемь градусов. Синоптик также сообщил, что в Красноярском крае 1 июля температура будет чуть ниже нормы, но только на один градус.

«Только на западе Красноярского края температура будет ниже нормы на один градус. Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым», - заключил он.

Напомним, ранее Москва несколько дней подряд била температурные рекорды. В столице был побит рекордный для июня температурный показатель - столбик термометра поднялся до плюс 37,4 градусов.