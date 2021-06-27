Представитель певицы МакSим: состояние здоровья артистки оценивается как крайне тяжелое

МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала о состоянии здоровья певицы Марины Абросимовой. По ее словам, здоровье артистки оценивается как крайне тяжелое. Она

«Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких - каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то что является публичным лицом», заявил представитель певицы», - приводит RT слова представителя певицы.

Напомним, артистке стало плохо во время концерта в Казани 12 июня. Через несколько дней ее госпитализировали с диагнозом вирусная пневмония. Тесты не выявили коронавирусной инфекции, однако в окружении певицы сообщили, что у врачей «есть понимание по лечению, и они занимаются своей работой».

Чтобы стабилизировать состояние МакSим, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, но как удалось выяснить kp.ru, несколько дней назад ее состояние резко стало хуже. По заявление друга певицы, пару дней назад артистку перевели на ЭКМО, так как ИВЛ уже не справлялся. Однако пиар-менеджер сообщила, что у нее нет таких данных.