Немецкий журналист предрекла ЕС катастрофу из-за отказа от саммита с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношениям между России и странами Европы необходима срочная перезагрузка, поэтому отказ от проведения совместного саммита будет фатальным. Так считает немецкий журналист Сабина Шольт.

По ее словам, в последнее время Евросоюз, вместо того чтобы идти на контакт, озвучивала Москва «беззубые угрозы» при помощи санкций и экономических ограничений, что ни к чему не привело.

Шольт заявила, что в сложившейся ситуации предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести совместный саммит с Россией вполне оправданно. Как отметила журналист, если ранее президент США Джо Байден поговорил с российским лидером Владимиром Путиным, то «европейцам тоже нужно это сделать».

Главная проблема, по мнению журналиста, лежит в расколе Европы. Как отметила Шольт, неудачная попытка договориться о проведении встречи выглядит фатальной еще и потому, что против нее были восточноевропейские страны, не доверяющие Москве.

«Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны — члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы», - поделилась она с телеканалом Das Erste, призвав европейские страны взять себя в руки и перестроиться на диалог с Россией, как бы тяжело это не было.

Напомним, инициатива была выдвинута канцлером Германии, и была поддержана президентом Франции, однако лидерам стран Евросоюза не удалось прийти к единому мнению по поводу предложения пригласить Путина на общую встречу глав государств и правительств стран содружества.