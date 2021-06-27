Путин примет в Кремле спортсменов, отправляющихся на Олимпиаду в Токио

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет в Кремле российских спортсменов, которые отправляются на Олимпиаду в Токио.

«Путин в Кремле примет российских спортсменов, которые отправляются на Олимпиаду в Японии. Долгожданное событие - ведь Игры из-за коронавируса переносились на целый год», - сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

Напомним, Олимпийские Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования решили перенести на 23 июля - 8 августа 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, организаторы решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков, местные зрители на соревнования все-таки будут допущены, однако их число будет ограничено. Власти Токио также приняли решение полностью отказаться от организации массовых просмотров Олимпийских Игр при помощи общественных трансляций в японской столице из-за активного распространения COVID-19. Кроме того, организаторы установили лимит в 10 тысяч японских зрителей и не более 50 процентов заполняемости спортивных объектов.