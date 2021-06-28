Жителей Москвы предупредили о грозе с ливнем 28 июня 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты столичного главка МЧС предупредили жителей Москвы о грозе с ливнем, которые ожидаются 28 июня 2021 года. Экстренное предупреждение объявлено с 9:00 утра и до конца понедельника.

Также в этот день в городе прогнозируется шквалистый ветер, скорость порывов которого местами будут достигать 22 метров в секунду.

- С 9 часов утра с сохранением до конца суток 28 июня по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Накануне глава Гидрометцентра России Роман Вильфан заявил о спаде жары в Москве к середине следующей недели. Уже к среде температура воздуха будет в пределах 25-26 градусов. Синоптик также спрогнозировал, что с каждым годом лето в России будет все жарче и жарче.