Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в день 20-летия Договора о дружбе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проведут переговоры, приуроченные к 20-й годовщине подписания Договора о дружбе. Беседа политиков пройдет по видеосвязи. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

- 28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.