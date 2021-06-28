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Политика28 июня 2021 0:24

Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в день 20-летия Договора о дружбе

Обсуждения пройдут 28 июня 2021 года в формате видеоконференции
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в день 20-летия Договора о дружбе

Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в день 20-летия Договора о дружбе

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проведут переговоры, приуроченные к 20-й годовщине подписания Договора о дружбе. Беседа политиков пройдет по видеосвязи. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

- 28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.