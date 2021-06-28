Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика28 июня 2021 1:01

Лавров: Запад намерен заставить Россию и Китай следовать его курсу

По мнению министра, "Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет дать понять остальным странам, что будет действовать в международных делах, так, как посчитает нужным.

При этом, по мнению главы дипведомства, Запад намерен заставлять Россию и Китай следовать заданному им курсу. Об этом говорится в статье министра в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Лавров отметил, что серия мероприятий на высшем уровне между странами Запада в преддверии саммита РФ - США создает ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с Москвой.

- Эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других - прежде всего Россию и Китай - заставлять следовать заданному им курсу, - говорится в статье.