Вирусолог Анча Баранова: Вакцины от коронавируса не оказывают воздействия на репродуктивные способности ни женщин, ни мужчин

Вирусолог Анча Баранова сообщила, что вакцины от коронавируса не оказывают воздействия на репродуктивные способности ни женщин, ни мужчин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранов рассказала, влияют ли вакцины от коронавируса на репродуктивные способности у женщин и мужчин.

- Я могу совершенно точно и авторитетно заявить, что у вакцин нет никакого воздействия на репродуктивные способности ни у женщин, ни у мужчин. Но все равно народ не верит! Откуда этот слух взялся? Некоторое время назад был большой мировой конгресс, где выступал миллиардер Билл Гейтс. Конгресс был по вакцинам. Билл Гейтс столько времени посвятил общению с учеными, что нахватался у них терминов. Один из терминов, который он использовал, говоря про вакцину HPV, направленную на вирус папилломы (он вызывает рак шейки матки), был – "стерилизующий иммунитет". Гейтс имел в виду, что вирус садится вам на нос или на слизистую оболочку, и для него там нет ни единого шанса. Он там подох! Это стерилизация против вируса! А люди это слово воспринимают, как стерилизация в плане, чтобы дети не рождались, — рассказала Баранова KP.Ru.

Она добавила, что проблемы с фертильностью могут возникнуть при натуральном коронавирусе. Женщины от этого страдают в меньшей степени. Но вирус хорошо размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды у мужчин. Поэтому специалист посоветовала не пытаться зачать ребенка в течение трех месяцев после болезни, так как в это время у мужчин возникают некачественные сперматозоиды.

Ранее Анча Баранова рассказала, какой препарат российского производства лучше всего подходит для ревакцинации от коронавирусной инфекции. По ее мнению, для ревакцинации достаточно одного укола "Спутника V" или "КовиВака". Также хорошо подходит российский "Спутник Лайт" или одобренный в США Johnson & Johnson.

Напомним, Анча Баранова ответила на вопросы читателей "Комсомолки" в прямом эфире инстаграма onlinekpru. В частности, эксперт рассказала, кому нельзя вакцинироваться в мобильном пункте, а также нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией.