Вирусолог рассказала, кому нельзя проходить вакцинацию в мобильном пункте

Анча Баранова рассказала, кому нельзя проходить вакцинацию в мобильном пункте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, кому не стоит вакцинироваться от коронавирусной инфекции в мобильных пунктах.

- У нас есть люди, у которых тяжелая астма, у них в прошлом был анафилактический шок однократно. Вот таким пациентам не надо вакцинироваться в торговом центре, а надо получать прививку в медицинском учреждении, где вам будет оказана помощь, если что. Но, скорее всего, ничего не случится. Просто мы хотим убрать даже самую минимальную вероятность риска, — сказала Баранова KP.Ru.

Ранее Анча Баранова рассказала, что вакцины от коронавируса не влияют на репродуктивные способности у женщин и мужчин. Она добавила, что проблемы с фертильностью могут возникнуть при натуральном коронавирусе. Вирус хорошо размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды у мужчин. Поэтому специалист посоветовала не пытаться зачать ребенка в течение трех месяцев после болезни, так как в это время у мужчин возникают некачественные сперматозоиды.

Напомним, Анча Баранова ответила на вопросы читателей "Комсомолки" в прямом эфире инстаграма onlinekpru. В частности, эксперт рассказала, кому нельзя вакцинироваться в мобильном пункте, а также нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией.