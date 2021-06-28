Вирусолог рассказала, нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией

Анча Баранова рассказала, нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией Фото: Алиса ТИТКО

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией от коронавирусной инфекции.

- Я не считаю это обязательным. Если вы себя нормально чувствуете, то можно вакцинироваться. Если чувствуете, что заболеваете, даже если это не коронавирус, а просто ОРЗ, то вам нужно отложить вакцинацию на две-три недели. После этого идти и вакцинироваться. Никто не будет ставить вакцину поверх ОРЗ. Всем рекомендую на прививку идти в респираторе ФП-2 или лучше ФП-3. Пункты вакцинации это место повышенной опасности, — сказала Баранова KP.Ru.

Ранее Анча Баранова рассказала, кому не стоит вакцинироваться от коронавирусной инфекции в мобильных пунктах. По ее словам, такими людьми являются больные тяжелой астмой. Баранова посоветовала им вакцинироваться в медучреждениях, где им будет оказала помощь в случае необходимости.

Напомним, Анча Баранова ответила на вопросы читателей "Комсомолки" в прямом эфире инстаграма onlinekpru. В частности, эксперт рассказала, влияют ли препараты от коронавируса на репродуктивные способности у женщин и мужчин, кому нельзя вакцинироваться в мобильном пункте, а также нужно ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией.