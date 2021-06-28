Мурашко: четкой позиции о происхождении коронавируса нет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Четкой позиции о происхождении коронавирусной инфекции у российских властей пока что нет. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Пока что четкой позиции по поводу того, что этиология этого коронавируса естественная или искусственная, у нас нет, - сказал министр в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Ранее глава Минздрава России сообщил, что государство уже потратило свыше одного триллиона рублей в системе здравоохранения на борьбу с эпидемией с пандемией коронавирусной инфекцией.

Как сообщал сайт kp.ru, Михаил Мурашко отметил также, что в России не зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации против коронавируса. 0,5 процента привитых россиян заболели коронавирусом, однако болезнь у них проходила в легкой или бессимптомной форме.