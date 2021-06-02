Минобороны РФ: CША под видом учений перебросит оружие в Донбасс

Киев решил использовать учения НАТО "Sea Breeze-2021" для получения современного оружия и боеприпасов, которыми собирается укомплектовать свои войска и националистические формирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев решил использовать учения НАТО "Sea Breeze-2021" для получения современного оружия и боеприпасов, которыми собирается укомплектовать свои войска и националистические формирования, которые стоят на границах неподконтрольных ему Донецкой и Луганской областей. Об этом предупредил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

- Именно там, на территории Украины, Силы специальных операций НАТО будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время. А еще более конкретно, - именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, - заявил Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что Минобороны России будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения "Sea Breeze" с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России.

Генерал также сообщил, что учения НАТО "Sea Breeze" в акватории Черного моря и на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях ожидаются в период 28 июня по 10 июля. В них примут участие 4 тысячи военнослужащих и 40 боевых кораблей и другой техники из Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран-партнеров.

По сценарию учения коалиционная группировка войск будет задействована в "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью неких "незаконных" для Украины "вооруженных формирований", которым "власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку".

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