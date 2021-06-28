Актриса Вера Алентова попала в больницу с подозрением на коронавирус Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда советского и российского кино, народная артистка России Вера Алентова попала в больницу в Москве с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил сайту kp.ru источник в здравоохранении.

79-летняя артистка после госпитализации сдала тест на наличие коронавируса и теперь ожидает его результатов. Источник сообщил, что в настоящее время Вера Алентова находится в той же больнице, где лечат российскую певицу Марину Абросимову (МакSим).

Напомним, накануне коронавирус выявили у супруга Веры Алентовой - режиссера и сценариста Владимира Меньшова. У него болезнь протекает в легкой форме.

Вера Алентова — советская и российская актриса. В 1981 году она получила государственную премию СССР, а 1992-ом была удостоена звания народной артистки России. Российским зрителям она наиболее известна по роли Катерины в фильме «Москва слезам не верит», а также по своим ролям в фильмах «Ширли-мырли» и «Зависть богов».