Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 28 июня 2021 года

Певица МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи продолжают бороться за жизнь Марины Абросимовой (известной также под сценическим псевдонимом МакSим). Уже целую неделю специалисты поддерживают организм артистки, состояние здоровья певицы МакSим на 28 июня 2021 года, которая до сих пор остается в коме, не демонстрирует заметных улучшений.

ПЦР-тест на наличие коронавируса в организме у звезды был отрицательный, а КТ показало 75 процентов поражения лёгких. Как рассказали kp.ru друзья певицы, в ее крови были найдены антитела. Не исключено, что вирус мог вторично атаковать организм МакSим.

Тем временем, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна переживает за состояние здоровья популярной исполнительницы. Отвечая на вопрос поклонников в Instagram о коме Марины Абросимовой Заворотнюк-младшая призналась, что очень переживает за певицу и надеется, что в дальнейшем с ней все будет хорошо. Также она пожелала скорейшего выздоровления МакSим.

Как ранее писал сайт kp.ru, 38-летняя певица МакSим с прошлой недели находится в коме. В состояние медикаментозного сна врачи ввели ее специально. Таким образом медики пытаются облегчить работу легких и мозга артистки, а также исключить фатальные осложнения от коронавирусной инфекции. Звезда хитов "Знаешь ли ты" и "Нежность" пока не в состоянии дышать самостоятельно, в связи с чем она подключена к аппарату ИВЛ.

Знакомые с ситуацией источники ранее сообщили, что недавно Марину перевели на ЭКМО, поскольку ИВЛ уже не справляется со своей задачей. Пиар-менеджер артистки в свою очередь не подтвердила эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певица Макsим в критическом состоянии: «ИВЛ в одиночку не справляется»

Артистка уже больше недели лежит в больнице (подробности)