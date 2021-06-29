В Минобороны Британии назвали "ошибкой" потерю документов об эсминце Defender Фото: REUTERS

Лондон назвал "ошибкой человека" утечку секретных документов, в которых содержались данные о задачах эсминца Defender у берегов Крыма.

По словам замминистра обороны Британии Джереми Куина, что секретные материалы были утеряны, вероятнее всего, вследствие ошибки высокопоставленного сотрудника правительства. При этом он подчеркнул, что этот сотрудник сам сообщил в ведомство об инциденте, пишет "Русская служба Би-би-си".

Ранее в Минобороны Великобритании прокомментировало ситуацию с эсминцем Defender у берегов Крыма 23 июня 2021 года. В ведомстве заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также в Минобороны Британии отвергли заявления России о предупредительной стрельбе.

До этого сообщало, что британская сторона приняла решение о проходе эсминца вблизи берегов российского полуострова в качестве поддержки Украины, в том числе, чтобы продемонстрировать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.