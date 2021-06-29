ВОЗ рекомендовала не полагаться на тесты на антитела перед вакцинацией от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тест на антитела не должен быть главным фактором в принятии решения о вакцинации от коронавируса, поскольку их наличие не гарантирует защиту от инфекции, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Как пояснила Вуйнович РБК, определение иммунитета – сложная задача, требующая научных исследований в специализированных лабораториях. По ее словам, обычные клинические тесты не могут распознать, являются ли те или иные антитела нейтрализующими вирус. В этой связи ВОЗ рекомендуют не полагаться на них, подчеркнула специалист.

Вуйнович отметила, что лучший способ достичь индивидуального и коллективного иммунитета – это вакцинация.

Ранее в ВОЗ заявили, что вакцинироваться от коронавируса можно с любым уровнем антител.

Напомним, сейчас в России обязательная вакцинация для людей из групп риска и представителей отдельных профессий введена в десяти регионах. Сайт kp.ru объяснял, чем отличаются друг от друга российские вакцины от коронавируса – «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».