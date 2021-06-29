В Кремле не слышали о подготовке новых коронавирусных мер на федеральном уровне

Дмитрий Песков не слышал о подготовке новых коронавирусных мер на федеральном уровне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о подготовке новых коронавирусных мер на федеральном уровне.

- Нет, мне не известно о каких-то ограничениях, — сказал официальный представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос журналистов, планируются ли какие-то дополнительные меры на федеральном уровне.

При этом пресс-секретарь президента России подтвердил, что введение дополнительных мер в регионах остается на усмотрение местных властей.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что России не удастся к осени добиться уровня вакцинации от коронавируса в 60%. Сроки достижения этого уровня будут сдвинуты.

Также пресс-секретарь президента РФ считает, что необходимо ввести меры против подделки QR-кодов для посещения ресторанов. Песков подчеркнул, что подделка документов является правонарушением. Он выразил сожаление, что эта сфера быстро "заполняется разными жуликами".