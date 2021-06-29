Сенатор Джабаров назвал условие исключения Чехии из списка недружественных стран

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал условие, при котором Россия исключит Чехию из списка недружественных стран. Фото: Shutterstock

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал условие, при котором Россия исключит Чехию из списка недружественных стран. Для этого, по мнению политика, Прага должна сделать определенные шаги навстречу.

Страны плотно сотрудничали в 200-х годах, сегодня же отношения натянуты. В середине апреля 2021 года Прага заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

- Они только вчера заявили, что Россия должна заплатить 25 миллионов евро за взрывы и пожар на военных складах, к которым мы не имели отношения в принципе. Недаром представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это вымогательством - нет решения суда, нет доказательств, а Россия за что-то должна платить, - говорит сенатор "Известиям".

Он подчеркнул, что дружественные страны так себя не ведут, поэтому Польша находится в списке недружественных государств.

Ранее Прага потребовала от Москвы компенсации ущерба в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году, в причастности к которым Чехия подозревает российские спецслужбы.