МИД РФ назвал безосновательными обвинения Польши насчет кибератак

МИД РФ назвал безосновательными обвинения Польши в кибератаках в адрес России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинения польского вице премьера Ярослава Качиньского в том, что с территории России якобы совершаются кибератаки на Польшу, ничем не подкреплены, заявили в российском МИД.

Как сказали РИА Новости в ведомстве, «в Варшаве подобные заявления воспринимаются как само собой разумеющееся». В МИД РФ допустили, что высказывания премьера Польши могут быть связаны с конгрессом правящей партии республики «Закон и справедливость», который должен пройти в начале июля.

В ведомстве призвали Варшаву следовать решениям ООН по международной информационной безопасности, согласно которым любые обвинения в кибератаках должны быть обоснованы.

Как писал сайт kp.ru, вице-премьер правительства Польши и лидер консервативной партии «Закон и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выступил с заявлением, что кибератаки, совершенные в отношении ряда польских политиков, были осуществлены с российской территории.

В начале июня 2021 об атаке хакеров сообщил руководитель канцелярии главы польского правительства, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации, Михал Дворчик. По его словам, были взломаны принадлежащие ему и его супруге электронная почта и страницы в социальных сетях. Политик предположил, что к кибератаке причастны русскоязычные хакеры. В минувший вторник, 15 июня, заместитель пресс-секретаря партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель сообщил, что «кто-то предпринял попытку достать данные из депутатских электронных писем».

В апреле 2021 Россия объявила персонами нон грата пятерых польских дипломатов в знак протеста решению Варшавы поддержать «под абсурдным предлогом выражения солидарности» с Вашингтоном, «голословно утверждающим о причастности» Москвы к неким кибератакам на территории своей страны.