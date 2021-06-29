Умер Вадим Шатров, режиссер клипов МакSим

Умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров Фото: Facebook

Умер Вадим Шатров, режиссер музыкальных клипов. Он скончался 29 июня 2021 от последствий коронавируса, сообщила в Facebook его супруга Жанна Карабалаева.

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации…Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации», – написала жена Шатрова.

Карабалаева также сообщила, что сама болеет пневмонией.

Вадим Шатров с 2000 по 2015 годы был участником студии «Другие». В 2006 году стал соучредителем проекта «Просвет» (Пространство Света), в 2007 году возглавил отдел разработки крупного web проекта – информационно-сервисного портала Тор4Тор с возможностями социальной сети.

Режиссер стал известен благодаря работам с такими артистами, как МакSим, Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков. Также Шатров снимал клипы на песни групп «Сплин», «Animal ДжаZ», «Браво», артистов Дельфина и Noize MC.

Последней работой клипмейкера стало видело на песню «Спасибо» певицы МакSим, которая сейчас находится в коме после госпитализации с пневмонией. Как писал сайт kp.ru, сейчас артистка находится в критическом состоянии.