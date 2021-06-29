Причина смерти Ростислава Гулбиса: 32-летний актер умер из-за острого приступа панкреатита. Фото: кадр из сериала

Причиной смерти Ростислава Гулбиса, известного российского актера, умершего сегодня на 33-м году жизни, вероятнее всего, стал острый приступ панкреатита. Об этом во вторник, 29 июня, сообщила директор артиста Екатерина Гольцман в интервью сайту kp.ru.

Она сообщила, что артист умер сегодня в больнице в Костроме, врачи ему помочь не смогли. Точного диагноза пока что нет.

- Тело в настоящее время везут из Костромы. Есть информация о том, что у Ростислава случился приступ панкреатита, он попал в местную больницу и там скончался, - объяснила Екатерина Гольцман.

В Костроме актер находился на съемках клипа группы Good Times Band. После съемок он должен был вернуться в российскую столицу для подготовки к новому проекту, однако сделать это он уже не успел.

Как писал сайт kp.ru, актер Ростислав Гулбис прославился благодаря роли лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» и Олега Елисеева из «Полицейского с Рублёвки». Его девушка полагает, что его смерть стала результатом врачебной ошибки.