Видео инцидента с фрегатом Evertsen ВМС Нидерландов в Черном море показало Минобороны . Фото: кадр из видео

Российское министерство обороны опубликовало видео инцидента с фрегатом Evertsen ВМС Нидерландов в Черном море: голландский военный корабль на кадрах движется в сторону Керченского пролива.

Накануне Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, «летая слишком близко к голландскому фрегату» 24 июня.

В российском военном ведомстве объяснили, что иностранное судно Evertsen, находясь в нейтральных водах акватории, резко изменило свой курс и начало движение в направлении Керченского пролива. Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 подняли в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.