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Происшествия30 июня 2021 3:15

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде возросло до 12

Без вести пропавшими остаются еще 149 граждан
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде возросло до 12

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде возросло до 12

Фото: REUTERS

Общее число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома во Флориде выросло до 12 человек. Об этом сообщила журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

- К глубочайшему сожалению, было обнаружено тело еще одного погибшего. Теперь число жерт увеличилось до 12, - заявила она. При этом, в городе все еще остаётся неизвестной судьба 149 человек.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) в районе 88-улицы и Коллинз Авеню обрушился в ночь на 24 июня 2021 года. Как писал сайт kp.ru, в первый день спасательно-поисковых работа из-под завалов удалось спасти 37 человек.

После ЧП российское посольство в Вашингтоне запросило у США информацию о том, пострадали ли россияне при обрушении здания во Флориде. В дипведомстве добавили, что внимательно следят за ситуацией.

Многоэтажка обрушилась во Флориде