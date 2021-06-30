Кирилла Кокорина задержали за драку в московском кафе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, снова задержан за драку в одном из московских кафе.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Кирилла Кокорина задержали около семи утра за драку в кафе, расположенном на севере Москвы. По предварительным данным, брат футболиста был пьян.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух конфликтов с дракой в центре Москвы в 2018 году. В результате этих потасовок был избит водитель ведущей Первого канала на 2-й Брестской улице и чиновник Минпромторга Денис Пак в кафе на Большой Никитской улице. В августе прошлого года Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам, после чего огласил новый, в соответствии с которым Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву заменили реальный срок исправительными работами на год.

Как писал сайт kp.ru, накануне Савеловский суд Москвы взыскал с Кокорина и Мамаева по 50 тысяч рублей, а также двух других ответчиков по иску водителя Виталия Соловчука, который пострадал в ходе драки в мае 2018 года.