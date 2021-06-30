Брата футболиста Кокорина задержали у Центра международной торговли, где готовились к прямой линии президента

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 30 июня 2021 в Москве задержали Кирилла Кокорина. Это младший брат Александра Кокорина — скандально известного футболиста. Кириллу 22 года. Минувшим вечером он отдыхал вместе с другом Кареном Григорьяном.

Все случилось около Центра международной торговли на Краснопресненской набережной. Сегодня здесь должна пройти прямая линия с президентом.

СМИ сообщили, что парни захотели посидеть в ресторане на территории ЦМТ. Но якобы при себе у них не было QR-кодов, которые с 28 июня 2021обязательно нужны для посещения общепита в Москве. По информации телеграм-каналов, завязалась потасовка с охраной.

— Никакой драки не было, кафе и QR-кодов то же не было, — сообщил kp.ru адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик. — Ребята припарковались в месте, которое оцепила полиция. Когда они остановились, к ним подошли сотрудники МВД. Попросили покинуть территорию. Ребята вышли из машины, стали спрашивать, почему они должны это сделать. Им никто не стал разъяснять причины. Вместо этого посчитали, что ребята таким образом препятствуют их работе и задержали парней, доставили в отдел.

На парней составили административные протоколы. По данным «КП», речь идет о статье за неповиновение распоряжению полиции. По ней суд может назначить до 15 суток ареста, штраф или обязательные работы.

Кирилл Кокорин вместе с братом и футболистом Павлом Мамаевым проходил по делу о драке в «Кофемании» в 2018 году. Парня сначала признали виновным в хулиганстве и приговорили к полутора годам колонии. Но затем дело пересмотрели и смягчили приговор на обязательные работы.

Кирилл поступал на факультет Государственного управления и финансового контроля в Финансовый университет при правительстве РФ. Однако был отчислен с первого курса за неуспеваемость и подделку документов.

Также Кокорин-младший в прошлом году за рулем своего Mercedes был остановлен сотрудниками ГИБДД за тонировку. Пленку он отказался снимать на месте, за что его вновь вызвали в суд по административному делу. Парень отдался штрафом в тысячу рублей.

Кирилл Кокорин пытался играть в футбол, но в отличие от своего звездного брата, успехов на спортивном поприще не сыскал. Не ушел дальше любительских лиг.

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