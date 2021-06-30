Путин: ограничительные меры в регионах нужны, чтобы избежать локдауна

Владимир Путин заявил, что ограничительные меры в регионах нужны, чтобы избежать локдауна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции нужны в регионах страны нужны, чтобы избежать локдауна.

- Действия в регионах нацелены на то, чтобы предотвратить локдаун. Вот для того, чтобы не случилось, вводят нормы вакцинации. Известно очень хорошо, специалисты говорили, что предотвратить распространение эпидемии можно только вакцинацией. У нас - 4 вакцины, безопасные и эффективные, надеюсь, что предубеждение наших граждан будет проходить, — сказал российский лидер во время прямой линии с россиянами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов РФ по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что это его личная точка зрения.