Путин: русский народ всегда хотели раздробить

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русский народ всегда хотели раздробить. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Российский лидер заявил, что не считает украинский народ недружественным по отношению к россиянам. «Считаю, что украинцы и русские вообще один народ. Евреи приезжают в Израиль из других стран. Из Африки вообще черненькие приезжают. Вроде не похожи друг на друга, но еврейский народ дорожит своим единством», - заявил он.

По его словам, русский народ всегда старались раздробить. «Это еще со Средних веков. Польша, потом Австро-Венгрия. Мы-то должны это понимать. Раньше как трактовалась этническая составляющая - великоросы, малоросы и белоросы. И потом под воздействием факторов начали разделять единый русский народ», - заявил глава государства, пообещав написать отдельную аналитическую статью на эту тему.

При этом Путин отметил, что руководство Украины «явно недружественно» по отношении к россиянам. По его словам, иначе трудно объяснить закон, внесенный в Верховную раду, «где русский народ объявляется некоренным».

«К чему это приведет? Часть людей может уехать. А куда? ... Это - серьезное дело. Выдавливают русский язык из практической жизни. Везде хватает узколобых людей и националистов. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума и результат их работы – разрушителен», - заявил он, добавив, что ключевые вопросы жизни Киева решаются в Вашингтоне, а «отчасти в Берлине и Париже».

Как писал сайт kp.ru, Путин также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление