Владимир Путин рассказал о противопоказаниях вакцинации для людей с хроническими заболеваниями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин рассказал о противопоказаниях вакцинации для людей с хроническими заболеваниями.

- Ответ очень простой, если есть хронические заболевания, то наверняка общаетесь с врачом, и он должен ответить - показана прививка или нет. В прививочных пунктах могут и не сказать, там работают медсестры. А речь идет об узких специалистах, к ним и нужно обратиться. Они должны ответить, — сказал Путин во время прямой линии с россиянами.

Ранее Путин рассказал, что вакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V". Глава государства сообщил, что когда делал прививку, тогда в гражданском обороте было только два препарата. Путин отметил, что обе вакцины хорошие, и он мог сделать любую из них. Но все-таки выбрал разработку Центра имени Гамалеи. Глава государства добавил, что тем же "Спутником V" привилась и его дочь.