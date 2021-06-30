Путин: надо думать о хорошем, тогда оно материализуется Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос одного из жителей, спросившего у главы государства о несбывшейся мечте.

Как отметил Путин, всегда нужно думать и надеяться на лучшее, что само по себе связано с мечтами. «Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Надо настраивать себя на позитивный лад. Есть ведь такое поверие: надо думать о хорошем, и это материализуется», – сказал глава государства.

30 июня 2021 года Владимир Путин проводит свою 18-ю "Прямую линию". Любой желающий может задать свой вопрос главе государства на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение Москва-Путину. Принимаются текстовые вопросы, видео и аудио. Подано уже более миллиона обращений.

Ожидается, что отдельно политик расскажет о массовой вакцинации от коронавируса. Он объяснит все плюсы и минусы, чтобы у россиян не осталось вопросов.

Посмотреть прямую линию можно по всем федеральным канал или в интернете. На сайте kp.ru будет вестись прямая трансляция общения Путина.

Полная стенограмма с Прямой линии Владимира Путина.