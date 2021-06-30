Путин: Ельцин не передавал мне власть

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Борис Ельцин не передавал ему власть.

«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. В соответствии с законом, в случае сложения полномочий и.о. становится председатель правительства. Не скрою, этому решению предшествовали другие решения», - заявил российский лидер.

Путин напомнил, что ранее он был директором ФСБ, а Ельцин предложил ему стать секретарем Совета Безопасности.

«И мне нужно было подобрать преемника на должность директора ФСБ. На мое удивление - те люди, которым предложил, отказались. Ситуация была сложной, брать ответственность не хотел на себя», - рассказал глава государства.

По его словам, когда мне Ельцин предложил ему баллотироваться, он заявил, что не готов, но тот, сказал - «подумайте, мы вернемся к этому вопросу».

Путин отметил, что в конечном итоге решение такого вопроса остается за гражданами России, прокомментировав также и вопрос о своем преемнике. «Что касается тех людей, кто мог бы возглавить страну? Свято место пусто не бывает. Моя ответственность - дать рекомендации, и так происходит во всех странах мира. Подойдет время, и я надеюсь, что такой-то и такой-то человек, достоин, по моему мнению, чтобы возглавить нашу Родину», - добавил российский лидер.