Путин рассказал, какие песни поет на отдыхе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, какие песни любит петь на отдыхе.

Как сообщил глава государства, он мало чем отличается от большинства российского населения, поэтому поет чаще всего советские песни. «Что поем? Русские, советские песни. Они мелодичные, содержательные», – сказал президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что имеет крайне мало времени на отдых.

Прямая линия российского президента длилась 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов граждан.

Мероприятие началось в эту среду, 30 июня 2021 года, в 12:07 по московскому времени, По информации телеканала «Россия-24», всего от граждан на прямую линию с Путиным поступило 2 290 967 вопросов.

Президент России пообещал, что власти страны не оставят без внимания ни одно обращение россиян на прямую линию, даже если оно не было озвучено во время прямого эфира. Подводя итоги сегодняшней программы, Путин выразил благодарность слушателям, зрителям и всем участникам данного мероприятия.

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