Прямая линия Владимира Путина длилась 3 часа и 42 минуты Фото: REUTERS

Прямая линия российского президента Владимира Путина подошла к концу, она длилась ровно 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов граждан.

Мероприятие началось в эту среду, 30 июня 2021 года, в 12:07 по московскому времени, когда президент вошел в зал. В общей сложности оно продолжалось почти четыре часа. По информации телевизионного канала «Россия-24», всего от граждан государства на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2 290 967 вопросов.

Президент России, в свою очередь, пообещал, что власти страны не оставят без внимания ни одно обращение россиян на прямую линию, даже если оно не было озвучено во время прямого эфира. Подводя итоги сегодняшней программы, Владимир Путин выразил благодарность слушателям, зрителям и всем участникам данного мероприятия.

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