Глава МИД Украины: Мы с русскими два разных народа

Кулеба ответил на слова Путина о том, что русские и украинцы единый народ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.

Глава украинского МИД заявил в Twitter, что не считает русских родственным народом. Вместе с тем он отметил, что украинцы могли бы жить с ним « в духе добрососедства», если бы не политика России.

«Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию», – заявил Кулеба.

Как писал сайт kp.ru, в ходе «Прямой линии» Путин сообщил, что считает украинцев и русских одним народом.

Ранее Путин назвал смешным непризнание русских коренным народом Украины. Так он прокомментировал соответствующую инициативу украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда большинство жителей полуострова во время референдума выразили желание быть в составе Российской Федерации. Однако новый статус полуострова не признали в США, Украине и ряде европейских стран.