В России меняются условия льготной ипотеки с 1 июля 2021 года Фото: Влад КОМЯКОВ

В России с 1 июля 2021 года начнут меняться условия льготной ипотеки для граждан. В частности речь идет о расширении возможностей для россиян покупать квартиры в новостройках и "Семейной ипотеки".

Так, в стране будет продлена программа льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2022 года, но на новых условиях. Ставка - до 7% годовых (вместо прежних 6,5%), а максимально возможный размер кредита уменьшен до 3 миллионов.

Программа же семейной ипотеки, напротив, расширяется.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о грядущих изменениях во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме.

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