В России утверждена новая минимальная розничная цена на сигареты - 107,78 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В России с 1 июля 2021 года цена пачки сигарет в официальной продаже не может быть дешевле 107,78 рублей. Именно это значение теперь стало единой минимальной розничной ценой.

Повышение стоимости табачной продукции должно было произойти еще весной, в апреле 2021 года. Однако продавцам сигарет дали отсрочку, чтобы они могли реализовать закупленный до апреля товар по прежним ценам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится с 1 июля 2021: Беременным и одиночкам — новые выплаты, всем — рост тарифов за ЖКХ

Напоминаем важнейшие изменения, которые вступают в силу с началом месяца (подробности)