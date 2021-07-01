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Экономика1 июля 2021 1:34

В России утверждена новая минимальная розничная цена на сигареты - 107,78 рублей

Повышение стоимости табака должно было быть введено еще 1 апреля, но продавцам дали отсрочку
Авторы (2):
Елена ОДИНЦОВА
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В России утверждена новая минимальная розничная цена на сигареты - 107,78 рублей

В России утверждена новая минимальная розничная цена на сигареты - 107,78 рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В России с 1 июля 2021 года цена пачки сигарет в официальной продаже не может быть дешевле 107,78 рублей. Именно это значение теперь стало единой минимальной розничной ценой.

Повышение стоимости табачной продукции должно было произойти еще весной, в апреле 2021 года. Однако продавцам сигарет дали отсрочку, чтобы они могли реализовать закупленный до апреля товар по прежним ценам.

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