Путин: льготная ипотека сыграла положительную роль для россиян

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Льготная ипотека сыграла положительную роль для россиян. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Что, разве было бы лучше этого не делать? Я обращал внимание на это, на одном из совещаний правительства России. Мы должны иметь в виду - что когда вводим льготные механизмы, то нужно следить, чтобы рынок соответствующим образом к этому относился», - заявил глава госужарства, уточнив, что это связано с предложением и потребностями граждан.

«Льготная ипотека в 2,5%, тем не менее, сыграла свою положительную роль», - добавил российский лидер.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 июня, глава государства поручил правительству обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока льготной программы ипотеки со ставкой не более 7 процентов и с максимальным размером кредита, не превышающим 3 миллиона рублей.

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