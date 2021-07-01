Зеленский ответил Путину на слова о том, что мы один народ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Бывший актер после прямой линии Владимира Путина решил расставить точки над "i". Его, видимо, сильно задели слова нашего президента о том, что «украинцы и русские – это вообще один народ». Так вот, как заявил Зеленский, такое утверждение в корне неверно:

- Мы точно не один народ, - заявил Зеленский.

В то же время он согласился, что общее всё-таки есть:

- Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая (ВНИМАНИЕ! - ред.) победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним.

О как! То есть и победа над фашизмом у нас общая. Мы-то не против, но чего это вдруг вы вспомнили о ней, Владимир Александрович? Или вы у себя уже победили? Не вы ли еще 22 июня рассказывали, что в этот день Германия напала на Украину? Не вы ли гуляете под нацистскими флагами на передовой в Донбассе? И, как правильно заметил спецкор Комсомолки Александр Коц, «Если «мы об этом помним», то почему у вас эсэсовцев хоронят с почетным караулом президентского полка?»

Кстати, не исключил комик и что может быть что-то общее в будущем. Но еще раз подчеркнул, что нет — мы не один народ. А еще Владимир Александрович объяснил свое видение понятия «одного народа»:

- Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг.

Как бы не получилось наоборот с флагом и деньгами… В общем, в очередной раз вывернул наружу свой перегретый комплекс Наполеона. Странное представление о родственности. И эти люди обвиняют нас в имперскости? А вообще, господин президент, что-то не видно в Варшаве над зданием Сейма вашего полотнища, да и гривна там не в ходу. А вы же называете себя с поляками одним народом.

- У каждого из нас свой путь, - говорит Зеленский. - Но цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории.

А вот тут вы ошибаетесь. Наша цель - и об этом часто говорил президент - остановить войну в Донбассе, а вот дальше — дать жителям территорий самим решить, как им будет лучше. Судя по тому, что вы там уже натворили, распевать «щеневмерлу» у них желания уже не особо много.

- И еще кое-что, - продолжил он. - Невозможно одновременно говорить об "одном народе", открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно.

Эхх… Кто бы говорил. Так-то российских войск в регионе нет и не было, а вот гибнут жители Донецка и Луганска от обстрелов именно с украинской стороны. Что вам мешает прекратить огонь?

30 июня 2021 прошла прямая линия Владимира Путина. Одним из первых российскому президенту задали вопрос, почему Украина не вошла в список недружественных стран, который появился недавно в России. И он пояснил, что украинский народ не недружественный - этим отличается только нынешнее руководство страны. А украинцев и русских он считает одним народом, «единым целым».

Более того, Путин раскритиковал законопроект Киева о коренных народах. Напомним, что в него не попали русские. Такие меры сопоставимы «с применением какого-то оружия массового поражения», сказал президент. Потому что такое решение может заставить часть жителей покинуть Украину, отчего общее число русских в стране сократится.

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