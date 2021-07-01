Глава МИД Украины пожаловался НАТО на влияние России в Черном море Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния незалежной в Черном море, поэтому глава МИД обращается в НАТО и видит, что Североатлантический альянс «реагирует» на его жалобу.

«Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния ... Мы видим, что НАТО реагирует», - заявил украинский минитр в интервью интернет-изданию LIGA.net, отметив, что «мало-помалу», но альянса начинают появляться элементы политики «именно для Черного моря».

Кулеба полагает, что инцидент с британским эсминцем Defender был попыткой Москвы «показать свою силу», а также «сыграть на повышение ставок». Глава МИД Украины также полагает, что Россия готова к «вооруженной эскалации», в том числе в Черном море, но не к «полномасштабному столкновению» с НАТО.

Напомним, на прошлой неделе британский эсминец Defender нарушил российскую границу в Черном море у мыса Фиолент. Позже BBC опубликовал секретные документы, кусающие этого эсминца, где говорилось, что Британия приняла решение о проходе своего корабля вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Украине, а также показать, что Соединенное Королевство не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.