Путин: Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии в условиях западных санкций

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва продолжит оказывать всестороннюю помощь братской Белоруссии в условиях непростой внутриполитической обстановки в данной стране и попыток извне раскачать ситуацию в республике. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на онлайн-форуме регионов двух государств в четверг, 1 июля.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», - заявил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора Путин и белорусский президент Александр Лукашенко также обсудили проблематику санкционного давления на Белоруссию. В Кремле сообщили, что российский лидер выразил солидарность с Минском, противостоящей нелегитимным западным ограничениям.

Напомним, 21 июня, ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в «черный список» еще 78 физических лиц и восемь организаций республики. В тот же день ограничения в отношении Минска ввели Канада и Великобритания. Всего через несколько дней, 24 июня, Евросоюз принял новые экономические секторальные санкции в отношении Белоруссии.