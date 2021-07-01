Захарова назвала фантасмагорией и абсурдом претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантасмагорией и абсурдом претензии Праги к Москве в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году.

Как сообщила дипломат, посол Чехии в Москве вызван в МИД РФ в связи с претензиями Праги по взрывам во Врбетице.

Напомним, отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как в середине апреля этого года Прага объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Как писал сайт kp.ru, накануне появилось сообщение о том, что Прага потребовала от Москвы компенсации ущерба в связи со взрывами, в причастности к которым подозревает российские спецслужбы. По данным газеты Mlada fronta Dnes, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 миллион крон (около 25,5 миллиона евро).