Захарова назвала неприемлемым требование Чехии о компенсации после взрывов во Врбетице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Требование Чехии о компенсации, которые Россия якобы должна возместить из-за взрывов в деревне Врбетице, неприемлемо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», – сообщила дипломат во время брифинга.

Как отметила Захарова, чешские власти «запутались в своих версиях и интересах», продвигая антироссийскую «мифологию и собственные фантазии». Она подчеркнула, что в руководстве республики отсутствует единство в оценках и трактовках инцидента во Врбетице.

Как писал сайт kp.ru, накануне Прага потребовала от Москвы компенсации ущерба в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Чехия подозревает российские спецслужбы. Чешские власти оценили ущерб примерно в 650 миллион крон (около 25,5 миллиона евро).

Тем временем начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии Иржи Мазанек сообщил, что у полиции республики пока нет достаточного количества доказательств по делу о взрывах складов во Врбетице.